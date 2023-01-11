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Platonik aşık dehşeti! Havai Fişekle saldıran zanlı yakalandı

Bayrampaşa’da saplantılı olduğu Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih Sümer, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 11.01.2023 - 13:35 Güncelleme: 11.01.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Platonik aşık dehşeti! Havai Fişekle saldıran zanlı yakalandıOlay, 9 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Fatih Sümer, saplantılı olduğu Esra I.'nın bir sevgilisi olduğunu, bu ilişkiye de arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşünüyordu.

Bu nedenle Ertürk'ü suçlayan şüpheli, kadının çalıştığı mağazaya 16 havai fişeği ateşleyerek attı. Saldırıda yaralanan olmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu. Ertürk'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli Sümer'i dün bir AVM'de göz altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Sümer 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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