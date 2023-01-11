Paris'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 5 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord'da gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sular durulmuyor...
Bölgede bulunan bir tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.
5 yaralı
Gare du Nord tren istasyonundaki bıçaklı saldırgan 1'i polis 5 kişiyi yaraladı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılırken, sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği belirtildi. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine de yer verildi.
3 kişi ölmüştü
Son dönemlerde saldırı olayları ile anılan Paris'teki kültür merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda da 3 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili olarak yakalanan William M. sorgusunda, 'Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü' söylemişti.
Bölgede bulunan bir tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.
5 yaralı
Gare du Nord tren istasyonundaki bıçaklı saldırgan 1'i polis 5 kişiyi yaraladı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılırken, sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği belirtildi. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine de yer verildi.
3 kişi ölmüştü
Son dönemlerde saldırı olayları ile anılan Paris'teki kültür merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda da 3 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili olarak yakalanan William M. sorgusunda, 'Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü' söylemişti.
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