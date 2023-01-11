Paris'teki tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te sular durulmuyor...Bölgede bulunan bir tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.Gare du Nord tren istasyonundaki bıçaklı saldırgan 1'i polis 5 kişiyi yaraladı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılırken, sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği belirtildi. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine de yer verildi.Son dönemlerde saldırı olayları ile anılan Paris'teki kültür merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda da 3 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili olarak yakalanan William M. sorgusunda, 'Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü' söylemişti.