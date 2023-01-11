Mersin'deki kaçak göçmen operasyonunda 6 gözaltı

Türkiye genelinde kaçak göçmenlerle mücadele son sürat devam ediyor.Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun kentte Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörleri takibe aldı.4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 6 kişi, operasyonla gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise 30 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.