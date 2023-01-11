Mehmet Nuri Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık
MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapılmayacağı açıklandı.
MüzeKart, yılda bir kez ödenen ve müzelere girerken tekrar ödeme yapılmamasını sağlayan bir yaygın ve sevilen uygulama.
MüzeKart'la bir yılda 350'den fazla müze ve ören yerini ziyaret etme olanağı var.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirtti.
"Vatandaşlara 60 lira"
Bakan Ersoy Twitter'den yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira" dedi.
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