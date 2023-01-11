Mehmet Nuri Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık

MüzeKart, yılda bir kez ödenen ve müzelere girerken tekrar ödeme yapılmamasını sağlayan bir yaygın ve sevilen uygulama.MüzeKart'la bir yılda 350'den fazla müze ve ören yerini ziyaret etme olanağı var.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirtti.Bakan Ersoy Twitter'den yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira" dedi.