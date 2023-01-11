Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinin iki odasında uyuşturucu madde yetiştiren M.G. tutuklandı.Manavgat'ta bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda M.G.'nin evinde üretim yapıp esrar sattığı tespit edildi. Şüphelinin evine özel eğitimli narkotik arama köpeği 'Pars'ın da katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evin 2 ayrı odasında kenevir bitkisi yetiştirildiği ve esrar üretimi yapıldığı tespit edildi. Arama sonucunda, 70 kök Hint keneviri, satışa hazır 28 paket esrar ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.