Maltepe'de korkutan yangın: Üç gecekondu kül oldu

Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, iki gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında üç gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.