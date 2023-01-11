Kayseri'deki zehir taciri ekiplerden kaçamadı
Ekipler tarafından takibe alınan uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Üzerinden madde ve hap çıkan şahıs, emniyete götürüldü.
Türkiye'de uyuşturucu belasının önüne geçilebilmek için çalışmalar hızla devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu taciri olduğu tespit edilen bir kişi adım adım takibe alındı.
Üstünden uyuşturucu madde ve hap çıktı
Ekiplerin durdurarak arama yaptıkları şahsın üzerinden, 300 gram uyuşturucu madde ve 110 adet hap çıktı. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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