İsmet Yılmaz: Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta gündeme alacağız

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi için Meclis'te grubu bulunan partilerden randevu talep etti.Bu kapsamda destek turuna çıkan AK Parti'nin ikinci tur muhalefet görüşmesi amacıyla randevu talebi CHP, İYİ Parti ve HDP tarafından reddedildi.Düzenlemeye ilişkin bugün MHP ile bir görüşme gerçekleştirildi.AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'ü ziyaret etti.Başörtüsü düzenlemesinin ele alındığı görüşmenin ardından İsmet Yılmaz açıklamalarda bulundu.Yılmaz, 'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta gündeme komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık. 85 milyon bunun arkasında, millet teklife destek veriyor. Teklife 400'ün üzerinde destek bekleriz. Uzlaşmaya açığız, yeter ki sorun ortadan kalksın. CHP ve İYİ Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek.' dedi.