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İnşaat maliyet endeksi kasımda yüzde 1,17 arttı

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 103,47 aylık ise yüzde 1,17 artış yaşandı.

Ekleme: 11.01.2023 - 10:33 Güncelleme: 11.01.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
İnşaat maliyet endeksi kasımda yüzde 1,17 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Kasım dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Bu kapsamda; 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 103,47 arttı.

Malzeme endeksi aylık yüzde 1,09 arttı
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 1,47 yükseldi.

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 108,55, işçilik endeksinde de yüzde 87,92 artış yaşandı.

Bina inşaatında yıllık 101,48 artış yaşandı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,48 yükseldi.

Malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,14, işçilik endeksi yüzde 1,52 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 105,94, işçilik endeksinde de yüzde 88,16 artış yaşandı.

Bina dış yapılarda aylık yüzde 0,99 artış
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,16 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 1,32 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi de yüzde 117,07, işçilik endeksi yüzde 87,03 yükseldi.
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