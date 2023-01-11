Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, bu kapsamda hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.