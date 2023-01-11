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Emlak dolandırıcılığı operasyonu: 131 gözaltı

Emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan gayrimenkul ofisine düzenlenen operasyonda 131 kişi yakalanırken, İstanbul, Ankara ve Yalova'da toplam 70 milyon liralık arsa, dükkan ve daireye el konuldu.

Ekleme: 11.01.2023 - 08:48 Güncelleme: 11.01.2023 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Emlak dolandırıcılığı operasyonu: 131 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren bir gayrimenkul firması çalışanları tarafından devre mülkleri bulunan kişilerin dolandırıldığı tespit edildi.

'Kredi notuna bakacağız' deyip dolandırdılar
160 mağdurun telefonla aranarak yüksek meblağlara devre mülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaadiyle ofislere davet edildikleri, ofislerde çalışanlar tarafından mağdurların cep telefonlarından 'kredi notuna bakacağız' bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği ortaya çıktı.

Bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ve menfaat temin edildiği belirlendi. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda 172 eylem tespit edildi.

131 şüpheli gözaltında
İstanbul, Şanlıurfa, Yalova ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda toplam 131 şüpheli yakalandı. Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ele geçirildi.

3 ilde taşınmazlara el konuldu
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri ve toplam 41 milyon 600 bin TL değerinde araç emniyet müdürlüğüne getirildi. Ayrıca yaklaşık 70 milyon TL değerinde Yalova'da 9 daire ve 3 arsa ile Ankara'da 4 daire, İstanbul'da 1 daire, 4 arsa ve 3 dükkana el konuldu. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

Aynı yeri 50 kişiye satmışlar
Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, 'Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar, Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Ne olduğunu anlayamadan 1 milyon liraya yakın zararım var' dedi.


Emlak dolandırıcılığı operasyonu: 131 gözaltı

Emlak dolandırıcılığı operasyonu: 131 gözaltı
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