  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,14 - 20,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti

İngiliz gazetesi Financial Times'a cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik verdiği demeçte Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de demokrasinin olmadığını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti
Ekleme: 11.01.2023 - 11:14 Güncelleme: 11.01.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla siyaset arenasındaki hareketlilik artıyor…

Millet İttifakı kanadından herhangi bir aday ismi henüz zikredilmiş değil…

Sık sık adaylık konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı gündeme gelse de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu tartışmaların önünü “İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek.” ifadeleri ile tıkamıştı.

Bu çıkış üzerine cumhurbaşkanlığı tartışmalarından uzak durması beklenen İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

İmamoğlu, Financial Times'a seçimlere yönelik bir demeç verdi.

İngiliz gazetesine şikayet etti
‘Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının ardından en zorlu seçimi olacağı' yönünde ifadelerin bulunduğu makalede Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz gazetesine şikayetlerde bulunduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını belirterek, “Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Parti'ye karşı soğuttu.' ifadelerini kullandı.

“Seçme özgürlüğünü reddediyorlar”
İmamoğlu, 'Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak.' dedi.

“Otoriter bir zihniyet var”
Otoriter bir zihniyetin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

'Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar.”

İmamoğlu'nun ‘aldığı desteğe' vurgu
Öte yandan, söz konusu makalede İmamoğlu'nun ‘çok çeşitli' seçmen grubundan destek aldığı belirtildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Ekrem İmamoğlu, Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti
CHP’li İlhan Kesici'den itiraf: AK Parti gibi yöneteceğiz
Enerjideki tarihi yatırımlar meyvelerini veriyor! Türkiye en ucuz gazda üçüncülüğe yerleşti
Bakan Nebati: Enflasyonda ataleti kırdık!
CHP'li İBB'nin yürümeyen merdivenleri yeniden ortaya çıktı!
İzmir sele teslim oldu
Marmaris'te Kapalı Çarşı'yı su bastı
Mersin'de 15 FETÖ'cü için şafak operasyonu: Rüya içerikli 'umut' mesajları göndermişler
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Tevfik Göksu: İBB Meclisi’nde deprem konuşuluyor ama İBB Başkanı Süleymaniye’de tur yapıyor
Bakan Soylu duyurdu: Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı
Trump'tan kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunan Biden'a tepki: FBI ne zaman baskın düzenleyecek?
Ümit Özdağ: Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak
İçişleri Bakanı Soylu: Gabar'daki yedi teröristten dördü etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani'ye PKK uyarısı!
Başkan Erdoğan’dan elini öpen minik Zayn Sofuoğlu’na harçlık
İYİ Partili Ali Kıdık'tan algı operasyonu: İmamoğlu'na laf söyleyemedi cenazeye katılan AK Partilileri hedef aldı.
'Demir Yumruk' soruşturmasında sekiz tahliye: Tutuklu sanık kalmadı
Kılıçdaroğlu HDP'ye arka çıkıp TSK'yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin!
HDP'li Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri
11 Ocak hava durumu: İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

11 Ocak hava durumu: İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

2022 emeklilerine 3600 müjdesi: 93 bin lira ikramiye alacaklar

2022 emeklilerine 3600 müjdesi: 93 bin lira ikramiye alacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!

Çiftçiyi korkutan tehlike: Toprağı taş gibi yaptı

Çiftçiyi korkutan tehlike: Toprağı taş gibi yaptı

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!