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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın kız öğrenci kararına tepki: Dinimizde böyle bir şey yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın kız öğrencilerle ilgili aldığı karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın kız öğrenci kararına tepki: Dinimizde böyle bir şey yok
Ekleme: 11.01.2023 - 17:06 Güncelleme: 11.01.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın kız öğrenci kararına tepki: Dinimizde böyle bir şey yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

NATO'da ve BM çatısı altında yer alan bazı ülkelerin teröristlerin sığınağı haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör suçlularının hesap vermesi hususunda maalesef hiçbir çaba harcanmıyor. Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı binasını bombalayan FETÖ elebaşı ABD'den örgütünü yönetmeye devam edebiliyor. PKK militanları Avrupa'nın göbeğinde protesto düzenleyip vatandaşlarımıza saldırabiliyor. Paris'te yaşanan hadiseler bunun en son örneğini teşkil etmiştir. Saldırılarını özellikle işindeki, gücümüzdeki insanımıza kast etmeye kadar götürmüşlerdir. Bu olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını ümit ediyorum. Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarına karşı tedbir almakta geç kaldıkları her gün tehlike daha da büyüyecek, kanser hücresi gibi bünyeyi saracaktır." dedi.

Taliban'a tepki: Gayri İslami buluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın Afganistan'da kız öğrencilerle ilgili aldığı karara tepki göstererek "Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızları üniversitelerde, okullarda okutulmasının engellenmesi anlayışını biz gayri insani ve gayri İslami buluyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. Kimse bunu İslam'la bize tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Aksine beşikten mezara ilmi tavsiye ediyor." dedi.

BM de Taliban'a çağrı yapmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Taliban hükümetine Afganistan'daki kadınların ve kızların, eğitimine ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarına yönelik yasakların artmasından endişe duyduklarını belirterek bu kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulunmuştu.
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