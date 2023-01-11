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Çiftçiyi korkutan tehlike: Toprağı taş gibi yaptı

Ocak ayının ortalarına doğru gelinirken beklenen yağışların yağmaması kuraklık endişelerini de artırıyor. Bu kapsamda Kırıkkale'de ortaya çıkan bir görüntü de tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yağışsız geçen günlerin ardından tarım arazilerinde toprak taş kesti.

Ekleme: 11.01.2023 - 11:31 Güncelleme: 11.01.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Çiftçiyi korkutan tehlike: Toprağı taş gibi yaptı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Standart Yağış İndeksi' metoduna göre 3 aylık kuraklık analizi sonuçları yayımlandı. Analize göre Kırıkkale'de şiddetli kuraklık yaşanıyor. Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi. Nem kaybından dolayı kuruyan toprak, ekilen tahılın çimlenmesini de geciktirdi. Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşayacaklarını ifade eden Doğan, geçen yıla göre bu kış yağışların çok az olduğunu belirtti.

Uzun süredir yağışların olmamasından kurak geçtiğini belirten Doğan, 'Çiftçide olmayınca şehirde her şey pahalı olur. Neden pahalı olur? Olmayan şey pahalı olur. Allah'ın rahmetini bereketini bekliyoruz. Milletten bir isteğim var; yağmur duasına çıksın rahmet duasına çıksın. İnşallah bizim dualarımız kabul olur. Rahmet yağar bizde rahatlarız. Şu güneşe bak. Kaç gündür de burada sis var. Geçen sene 6'ıncı aydan beri rahmet yok. Ekinlerimiz kuru, çıkmadı. Milletimize çiftçimize, Allah yardım etsin' diye konuştu.

Çiftçiyi korkutan tehlike: Toprağı taş gibi yaptı

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