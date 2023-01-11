CHP'li İBB'nin yürümeyen merdivenleri yeniden ortaya çıktı!

İstanbulluların sık sık kullandığı metro ve metrobüs istasyonlarındaki yürüyen merdivenler arıza, bakım veya tasarruf gerekçesiyle çalıştırılmıyor. CHP'li İBB'nin alışkanlık haline getirdiği bu olay ise vatandaşları çileden çıkarttı. Çalışmayan yürüyen merdivenler nedeniyle istasyonlarda kalabalık ve izdiham oluşurken; İstanbullu her sabah işe geç kalma korkusuyla yola çıkıyor.Son olarak Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda da yürümeyen merdiven vakası yaşanıyor. 3-4 gündür çalışmayan merdivenler nedeniyle istasyon çıkışlarında yoğun kalabalık oluştu. Birçok vatandaş ise kalabalığa girmemek için yolunu uzatmak zorunda kaldı.