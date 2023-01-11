Bolu'da sudan zehirlenme olayı: 4 kişi hakkında soruşturma izni

Bolu'da Yuva köyüne bağlı Çaydurt Mahallesi'nde, geçen yıl Kurban Bayramı'nda itibaren çoğu çocuk birçok kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu.Sudan zehirlendikleri belirlenen birçok çocukta bağırsak enfeksiyonu belirlenirken, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı.DHA'nın haberine göre; 148 kişinin zehirlendiği olayda Eyüp Ertem (49), geçen yıl 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu.Ertem'in ölümünün, halk arasında bilinen adıyla 'koli basili' enfeksiyonuna bağlı olarak 'Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS)' (böbrek rahatsızlığı) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı belirtildi.Ayrıca suda ve Ertem'in kanında arsenik olduğu da ortaya çıktı.Yaşanan olayın ardından köyün içme suyu şebekesi tamamen yenilenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı.Soruşturma kapsamında köy muhtarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ve elektrik teknikeri hakkında soruşturma izni verildi. Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli, konuyla yetkili kişiler için de soruşturma izni istendi.Sağlık Müdürlüğü personeliyle ilgili soruşturma izni verilip verilmeyeceği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılacak inceleme sonrasında belli olacak.Ayrıca soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli adli tıp, halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanlarında uzman profesörlerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.Bilirkişi heyetinin, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle ilgili soruşturma izninin verilip verilmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından yapacakları inceleme sonucunda kusur durumuna ilişkin raporlarını ortaya koyacağı ve iddianamenin bu rapora göre hazırlanacağı öğrenildi.