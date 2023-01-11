Boğaz'da kaçak balık avına müdahale

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz Keçelik Koyu açıklarındaki bir şamandırayı kontrol etti.Ekiplerin yaptıkları incelemelerde 2 trol teknesi kapısı, 200 metre trol halatı ve ağı tespit edildi.Çevredeki balıkçı teknesindeki vinç yardımıyla malzemeler yüzeye çıkarıldı. Trol ağından 400 kilogram istavrit ve lüfer çıktı.DHA'nın haberine göre; balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlanırken, diğer malzemeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yediemin limanına teslim edildi.