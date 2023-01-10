Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASIOsman Gökçek, “Biliyorsunuz söylemiş olduğumuz rahatsızlık devam ediyor mitonomi ile alakalı olarak Sayın İmamoğlu'nda... İmamoğlu birşeylere inanıyor ve inandığı şeyleri, gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi vatandaşa anlatmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de ‘Ot biçiyor, çapa yapıyor' dediği kişi... İBB Başkanlığın Ağaç AŞ.'de çalışan' Boton Erciş' kod isimli Ömer Keleş çıktı. Bu kişi için İmamoğlu bize ‘ot biçiyor, çapa yapıyor' diyor.” şeklinde konuştu.Sözlerini sürdüren Gökçek, “İmamoğlu'nun adli sicili temiz dediği kişi PKK terör örgütünün paçavraları önünde fotoğraf veren bir kişi. Binlerce kişi işe aldınız. Ak Partili olduğunu düşündüğünüz kardeşlerimizi işten çıkarttınız. Şimdi sizin işe aldığınız adamlar bunlar... İstanbulluların bunları görmesi lazım. Ak Partilileri işten attılar yerlerine bunları aldılar.” dedi.MUHALEFET METRODAKİ OTOMATİK KAPIYA ŞAŞIRDIKılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sürücüsüz metrodaki diyaloğu hakkında yorum yapan Osman Gökçek, “Allah aşkına Türkiye hangi çağda yaşıyor, bunlar nerede... Metrolarda bu teknolojik donanımı getiren Ak Parti iktidarı... Sürücüsüz bir metroya bindiği için Kemal Kılıçdaroğlu şaşırıyor. ‘Otomatik ya kapılar mı açılıyor' diyor. Düşünebiliyor musunuz bu zihniyet Türkiye'de İHA'ların, SİHA'ların yapılmasını eleştiriyor. Demek ki İHA'nın ve SİHA'nı yapıldığı merkezleri gördükleri zaman TOGG'un yapıldığı merkezleri gördükleri zaman bunlar nasıl konuşacak? Ben şaşırıyorum, anlayamıyorum... Bakın otomatik kapıya şaşırıyorlar. Meral Hanım ‘Tıpkı Paris'teki gibi' diyor. Meral Hanım; Ankara'da metro yok muydu?” ifadelerini kullandı.İMAMOĞLU'NUN METRO YALANIGökçek “Ekrem İmamoğlu'nun 13,27 km metro yaptığını söylüyorlar. Vatandaşa yalan söylemeyi bırakın. Bunlarda şöyle bir görüş var, ‘Atalım bunu sosyal medyaya nasıl olsa üç, beş kişi görür. Bir dahaki, ötekisini görmezse sorun yok, millet böyle inanır' diyorlar. Bakın rahmetli Kadir ağabeyimize 7.55 km metro yapıyor demişler. Gerçeğini getiriyorum size... 142,88 km metro yapmış rahmetli Kadir Topbaş toplamda... Görüyor musunuz? Yalanı essah gibi söylemek işte budur.” dedi.ALTILI MASA TOPLANMAYA DOYMADIGökçek, Altılı masa toplanma sayılarına bakıyoruz. Altılı masa 10 kere toplanmış, kendi aralarında da ikili olarak 60 kere toplanmışlar öncelikle bunu bilelim. Yani toplamda 70 kere bir görüşme olmuş. Bu görüşmelerden hiç bir şey çıkmadı.” dedi.Konuşmasını sürdüren Gökçek, “Bugün cumhurbaşkanımız güzel birşey söyledi. ‘Bir geminin bir tane kaptanı olur' dedi. Bu çok güzel bir örnek. Diyorlar ki ‘Bize sormadan kimse hareket edemeyecek. Cumhurbaşkanının altı kişinin imzası olmadan hareket etme şansı ortadan kalkacak.' Düşünün ki altı kişiyi bir arabanın direksiyonuna koyuyorsunuz. Altı direksiyon veriyorsunuz bir arabada. Bu arabanın Ankara'dan İstanbul'a hareket edebilmesi mümkün mü? On metre hareket edemez... Hepsi sürekli direksiyonları aynı istikamete çevirmek zorunda. Şimdi siz böyle bir sistem getirmek istiyorsunuz Türkiye'ye... Bu mümkün değil.” şeklinde konuştu.‘ANAYASADAN TÜRKLÜĞÜ KALDIRMAK İSTİYORUZ'Osman Gökçek, “Peki şimdi ‘Türklük ifadesini çıkartacak' diyorlar. Bugün, Devlet Bahçeli bu konuda çok sert bir ifade gösterdi. ‘Bizim bedenlerimizi çiğnemeden bunu yapabilmeleri mümkün değil' dedi. Bir insanın ‘türklük' ifadesiyle gibi bir derdi olabilir? ‘Türklük ifadesi kalkacak' diyorlar. Niye kalkacak ‘türklük' ifadesi? ‘Türklük' ifadesinin size verdiği zarar nedir? Buradan soruyorum, Sayın Akşener ne diyeceksiniz bu konuya?” dedi.ALTILI MASADA YETKİ KARMAŞASIDavutoğlu'nun açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “0.1,0.2 oyu olan bir siyasi partinin lideri, yüzde 51 oy almış bir cumhurbaşkanına ‘Bir dakika sen atama yapamazsın' diyor. Bu eski Türkiye'deki askeri vesayetin çok çok daha sert bir şekilde, altı kişinin kendi aralarında toplanıp cumhurbaşkanına hükmetme isteği... 0.1, 0.2 oy alabilecek bir parti yüzde 51 oy almış bir cumhurbaşkanına nasıl hükmeder?' dedi.TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİLER!Osman Gökçek “Bakın öldürülen kişinin cenazesini gösteriyorum. Öldürülen kişi için ‘şehit' diyorlar. Kimin resmi var? Terörist başı Öcalan'ın... Kim diyor? Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan... Yarın Türkiye'yi altılı masa yönetiyor, Türkiye'de ‘şehit' kavramının değiştiğini göreceğiz. Allah muhafaza... Arkadaş siz eğer bu PKK terör örügütünün ölen insanlarına Allah'tan rahmet dileyip, onların 'şehit' diye gösterdiği bu kişilere Allah'tan rahmet diliyorsanız, siz bizim Mehmetçiğimize lütfen 'şehit' demeyin. Allah'tan rahmet dilemeyin. Biz sizin istemiyoruz bu şekilde demenizi...” ifadelerini kullandı.TÜRK BAYRAĞINI KALDIRDILAR!CHP genel merkezinde Türk bayrağının kaldırılmasına tepki gösteren Gökçek, “Bir insan genel merkezindeki Türk bayrağını neden kaldırır? Yabancılara şirin gözükmek için... Yani o zaman biz şunu izleyeceğiz. Yarın bunlar iktidar oldu, artık Türk bayraklarının önünde değil, kendi kafalarına göre oraları boş bırakarak, onlara şirin gözükmek için artık toplantılarını böyle yapacaklar. CHP'den kimse buna niçin laf etmiyor?” şeklinde konuştu.PERVİN BULDAN: KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZPervin Buldan’ın söylemleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “HDP’nin seçmeni aslında karşı taraf yani millet ittifakı şöyle görüyor, ‘Bunlar mecbur bize oy vermek zorunda. Niye? Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyorlarsa bize oy vermek zorundalar’ diye görüyor HDP’nin seçmeni. Geçen seçim zaten bir anlamda Ekrem İmamoğlu’na oy verdiler. Bakın bugün Ekrem İmamoğlu’nu seçtiren en önemli ikinci unsur HDP’dir. Kim ne derse desin, İstanbul’da HDP’nin oyu ile Ekrem İmamoğlu seçildi. Bugün HDP’nin belki yüz katı kadar Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nu sahiplenmiş durumda. Yani oyu HDP’liler verdi İmamoğlu’na keyfini Akşener sürüyor gibi bir durum olmuş oldu. Burada böyle bir durum var, HDP’liler de diyor ki, ‘Biz artık kullanılan bir obje konumundan çıkmak istiyoruz. Bizi artık kullanmasınlar.’ Ama her ne kadar böyle diyor olsalarda, iş Allah muhafaza ikinci tura kaldı, yine gider zaten millet ittifakına oy verirler. Zaten millet ittifakı böyle düşündüğü için diyor ki, ‘Bunlar gitsin kendisi girsin, biz de HDP’lileşmekten dolayı bu vatandaş tarafından bir takım söylemlerin içerisinde kalırız. İkinci turda zaten birleşmiş olacağız’ diye düşünüyorlar. Siz vatandaşın aklıyla alay mı ediyorsunuz? Vatandaş bunu anlamayacak mı zannediyorsunuz?” dedi.Ayrıntılar geliyor...