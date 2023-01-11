Belediye personeli grev kararı aldı! İzmir'de iki ilçede hayat duracak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'e bağlı Genel İş İzmir 5 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu Karabağlar ve Konak Belediyesi'nde belediye bürokratları ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.Konak'ta bin 384, Karabağlar'da toplam 899 işçiyi ilgilendiren TİS'te geçtiğimiz günlerde belediyelerin kapısına grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci başlatan sendika aradan geçen zaman dilimi içinde anlaşma olmayınca her iki ilçede de greve gitme kararı aldı.4 günlük süreçte uzlaşma çıkmaması durumunda Karabağlar ve Konak'ta 15 Ocak gece 00:00 itibari ile sendika üyeleri iş bırakacak. Yasal zorunluluk gereği personelin yüzde 10'u çalışacakken grev süreci için sendika greve çıkacak işçilerin ismini İŞKUR'a iletti. Edinilen bilgiye göre tüm işçiler için grev önlüğü, şapka gibi malzemelerin üretimi gerçekleştirildi ve grev sürecinin başlamasının ardından işçilere dağıtım başlanacak.Önümüzdeki 4 gün içinde taraflar arasında bir anlaşma sağlanmazsa Konak'ta 113 mahallede, Karabağlar'da 58 mahallede belediye hizmetleri açısından resmen hayat duracak. Bu mahallelerde çöplen toplanmayacak, park ve bahçelerin bakımları yapılmayacak. Toplam işçi personelin sadece yüzde 10'luk kısmı o da acil durumlarda hizmet verecek.