Bakan Nebati: Enflasyonda ataleti kırdık!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyondaki ataleti kırdık. Müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Bütçedeki göstergeler dahil olmak üzere tüm makro göstergelerimizde tam bir iyileşme var. Tarihi rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Vatandaş birkaç ay içinde iyileşmeleri çok daha fazla hissedecek" dedi. Bakan Nebati, Orta gelirliye başlatılan konut kampanyası sonrası yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Nebati, "İnternet sitelerinden emlakçılara kadar her türlü fiyat elimizde." ifadelerini kullanırken, '2. el konutlara kampanya yapılacak mı' sorusunu yanıtladı. Bakan Nebati ayrıca EYT ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyondaki ataleti kırdık. Müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Bütçedeki göstergeler dahil olmak üzere tüm makro göstergelerimizde tam bir iyileşme var. Tarihi rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Vatandaş birkaç ay içinde iyileşmeleri çok daha fazla hissedecek" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaktır. Enflasyonda ataleti kırdık, müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Enflasyon hariç tüm makroekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.Yeni Evim Kampanyası'mı yatırım için değil, barınma ihtiyacını karşılamak için yaptık. Konut fiyat artışları ile ilgili her türlü fiyatlama şu an elimizde. Önümüzdeki Pazartesi günü taleplere, ulaşıma bakacağız; ihtiyaç durumunda kredi miktarını artıracağız.İstismarlar görülüyor diye vatandaşın ihtiyacı olan işlemlerde engelleyici pozisyonda olamayız. İstismarları en aza indirmek gibi bir görevimiz var, gerekli tedbirleri aldık ve üzerine gideceğiz.Bu kampanyalar dışında da konut edinimini kolaylaştıracak adımlar atacağız. İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.İşçi ve işveren arasında kıdem tazminatı için bir pazarlığa girişmesine gerek kalmayacak. Kıdem tazminatı direkt olarak işçinin hesabına yatacak. İşverene 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.Memur maaşlarına yaptığımız zamlar ekonomide aldığımız tedbirlerden dolayı oldu. Bizim makroekonomik göstergelerimiz 16'sında parmak ısıtacak rakamları açıklayacağız. 2022 dünyanın en zor yılında Türkiye'nin bir yana durduğunu göstermesi açısından önemli.Ücret artışları ve EYT düzenlemesi kararları, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım.Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir.Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27.Bugün açıklayacağımız KGF paketi ile 'kredi bulamıyorum' deme imkanı kalmadı. Paketin yüzde 70'i KOBİ'lere gidecek.