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Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda 182 milyon 334 bin yolcu ağırladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının önceki yıla göre yüzde 42,1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığını açıkladı.

Ekleme: 11.01.2023 - 13:19 Güncelleme: 11.01.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda 182 milyon 334 bin yolcu ağırladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılı havacılık istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, aralık ayında üst geçişler ile toplam uçak trafiğinin yüzde 18,6 artarak 144 bin 578'e çıktığını belirtip, yılın son ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 19 bin, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 854 bin olduğunu kaydetti. Transit yolcular ile toplam yolcu sayısının yüzde 26,7 artışla 12 milyon 883 bini aştığını duyuran Karaismailoğlu, 'İstanbul Havalimanı'na aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 684, dış hatlarda 28 bin 752 olmak üzere toplamda 37 bin 436'ya ulaştı. Rekorların havalimanı İstanbul'da; iç hatlarda 1 milyon 119 bin, dış hatlarda 4 milyon 303 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 422 bin yolcumuza hizmet verdik' dedi.

YOLCU TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 42

Geçen yılın tamamında uçak trafiğinin iç hatlarda yüzde 7 artarak 789 bin 257'ye, dış hatlarda yüzde 49,9 artışla 699 bin 40'a çıktığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, üst geçişler ile toplam uçak trafiğinin yüzde 28,4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldiğini belirtti. Karaismailoğlu, 'İç hat yolcu trafiğinin 78 milyon 670 bin, dış hat yolcu trafiğinin 103 milyon 278 bin olduğu bu dönemde transit yolcular ile toplam 182 milyon 334 bin yolcumuzu havalimanlarımızda ağırladık. Yolcu trafiği 2021'e göre iç hatlarda yüzde 14,9, dış hatlarda yüzde 73 arttı. Toplam yolcu trafiğindeki artış bir önceki yıla göre yüzde 42,1 oldu. Aynı dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 774 bin 112 ton, dış hatlarda 3 milyon 230 bin ton olmak üzere toplamda 4 milyonu aştı' değerlendirmesinde bulundu.

TOPLAM 425 BİN 897 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl iç hatlarda 109 bin 634, dış hatlarda 316 bin 263 olmak üzere toplam 425 bin 897 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, 'İstanbul Havalimanımızda, iç hatlarda 15 milyon 894 bin, dış hatlarda 48 milyon 592 bin olmak üzere toplamda 64 milyon 486 bin yolcumuza hizmet verdik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlarda 97 bin 130, dış hatlarda 102 bin 904 olmak üzere toplamda 200 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 15 milyon 218 bin, dış hatlarda 15 milyon 551 bin olmak üzere toplamda 30 milyon 770 bin yolcu trafiği oldu' dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs 2022'de hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nda toplam 3 bin 725 uçak trafiğinin gerçekleştiğini, 524 bin 694 yolcunun da ağırlandığını belirterek 25 Mart 2022'de hizmete sunulan Tokat Yeni Havalimanı'nda da toplam 184 uçak ve 81 bin 46 yolcu trafiğinin olduğunu aktardı.

DIŞ HATLARDA 33 MİLYON 927 BİN YOLCUYA HİZMET SUNULDU

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 16 milyon 352 bin, dış hatlarda 33 milyon 927 bin yolcuya hizmet sunulduğunu bildiren Karaismailoğlu, 'Uçak trafiği iç hatlarda 131 bin 344, dış hatlarda ise 220 bin 801 olarak gerçekleşti. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 6 milyon 79, dış hatlarda 25 milyon 131 bin olmak üzere, toplamda 31 milyon 210 bin yolcu trafiği gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 9 milyon 837 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 4 milyon 622 bin yolcumuzu ağırladık. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 904 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 705 bin 440 yolcumuza hizmet verdik' dedi.
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