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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü! Acil ateşkes çağrısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşına, bölgede huzur ve istikrarın yeniden sağlanması için acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Ekleme: 11.01.2023 - 21:18 Güncelleme: 11.01.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü! Acil ateşkes çağrısı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı görüşmede tahıl koridorunun önemine vurgu yaptı.

ACİL ATEŞKES VURGUSU

Bakan Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden sağlanması için acilen aşteşkes ilan edilmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü! Acil ateşkes çağrısı!

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmede başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ve Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği, sağlanan girişimin aksaksız bir şekilde devam etmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.
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