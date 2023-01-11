Akşener Türk bayrağını kaldıranlara tek kelime etmedi: Şimdi değilse ne zaman sahip çıkacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi Rudaw'a verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırmıştı. Elçi'ye yönelik eleştiriler sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında tek kelime etmemesi dikkat çekti.CHP'li Nuşirevan Elçi, Rudaw'a verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırmış ve özerklik çağrısı yapmıştı. Elçi'ye yönelik vatandaşlar tepki gösterirken Akşener sessiz kalmayı tercih etti.Skandal sözlere imza atan Elçi 'Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor' şeklinde konuşmuştu.