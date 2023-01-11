ABD'de tüm uçuşlar durdu: Sistem çöktü

ABD genelindeki tüm uçuşlar Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) bilgisayar sistemindeki bir aksaklık nedeniyle durduruldu.Federal Havacılık Dairesi NBC News'e yaptığı açıklamada arızanın giderilmeye çalışıldığını belirtti.FAA, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada ise 'FAA, Hava Görevlerine Bildirim Sistemini eski haline getirmek için çalışıyor. Son doğrulama kontrollerini yapıyoruz ve sistemi şimdi yeniden yüklüyoruz. İlerleme kaydettikçe sık sık güncellemeler sağlayacağız.' mesajını paylaştı.FlightAware'e göre, iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 760 uçuş ertelendi. 90 civarında uçuş ise iptal edildi.ABD'de birçok kişi durdurulan uçuşlar nedeniyle havalimanında mahsur kaldı.