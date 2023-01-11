2022 emeklilerine 3600 müjdesi: 93 bin lira ikramiye alacaklar

2022'de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak. İlave ikramiye hakkı, 2023 yılının ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına Temmuz 2023'te yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.Toplam 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi.Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak. Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek.Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlardan 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıklarına 15 Ocak 2023'ten itibaren 2.240 TL seviyesinde ilave artış yapılacak. Eğer hizmet süreleri 25 yıl ise ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artış 2.115 TL olacak.*Ek göstergesi 600 puan artanlarArtış 260 TL*3000'den 3600'e çıkanlar ( 25 yıl)Artış 2.115 TL*3000'den 3600'e çıkanlar (30 yıl)Artış 2.240 TL*2200'den 3.600'e çıkanlar ( 25 yıl)Artış 2.463 TL*2.200'den 3.600'e çıkanlar (30 yıl)Artış 2.587 TL3600 ek gösterge düzenlemesinin memur maaşlarına etkisi ise daha sınırlı olacak. Örneğin ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşlarının yaklaşık 190 TL artması bekleniyor.Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanlar ile 3000'den 3600'e çıkartılanlar elde edecek.Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkıyor.