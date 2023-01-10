Zonguldak’ta, tüfekle ev basıp eşinin anne ve babasını vurdu

Zonguldak'ta Önder T. isimli bir şahıs, Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, boşanmak isteyen eşin Cansu T.'nin babası Nazım Ş.'nin evini bastı.Tüfekle gelen Önder T., önce kapıyı tekme atarak kırdı, ardından hem Nazım Ş.'yi hem eşi Ayşe Ş.'yi vurdu.Nazım Ş. ve Ayşe Ş., yaralanırken, Cansu T. olaydan yara almadan kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.DHA'nın haberine göre; olayın ardından kaçan Önder T.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.