Zonguldak’ta, tüfekle ev basıp eşinin anne ve babasını vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin babaevini tüfekle basan şahıs, kayınpederi ile kayınvalidesini vurup olay yerinden kaçtı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Zonguldak'ta Önder T. isimli bir şahıs, Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, boşanmak isteyen eşin Cansu T.'nin babası Nazım Ş.'nin evini bastı.
Tüfekle gelen Önder T., önce kapıyı tekme atarak kırdı, ardından hem Nazım Ş.'yi hem eşi Ayşe Ş.'yi vurdu.
Olay anları kamerada
Nazım Ş. ve Ayşe Ş., yaralanırken, Cansu T. olaydan yara almadan kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; olayın ardından kaçan Önder T.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Tüfekle gelen Önder T., önce kapıyı tekme atarak kırdı, ardından hem Nazım Ş.'yi hem eşi Ayşe Ş.'yi vurdu.
Olay anları kamerada
Nazım Ş. ve Ayşe Ş., yaralanırken, Cansu T. olaydan yara almadan kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; olayın ardından kaçan Önder T.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
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