Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığına Fahri Akçin yeniden seçildi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığına, mevcuttaki daire başkanı Fahri Akçin yeniden seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığına mevcuttaki daire başkanı Fahri Akçin yeniden seçildi.



FAHRİ AKÇİN KİMDİR?



1962'de Elazığ'da dünyaya gelen Akçin, Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Elazığ hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akçin, sırasıyla Hatay, Genç, Akçadağ ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu.



2010'da Yargıtay Üyeliğine seçilen Akçin, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 22 Aralık 2014'de ilk kez, 24 Aralık 2018'de ikinci kez ve 10 Ocak 2023'de üçüncü kez Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi. İngilizce bilen Akçin, evli ve iki çocuk babasıdır.