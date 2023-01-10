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Ümit Özdağ: Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Meral Akşener’in kendisine, “Bir helikoptere atlayıp Kandil’e gitsem. Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile konuşsam. Ne istiyorsunuz diye sorsam ne olur?” dediğini iddia etmişti. Özdağ, bugün yaptığı basın toplantısında bu iddiasını yineleyerek, "Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak
Ekleme: 10.01.2023 - 21:47 Güncelleme: 10.01.2023 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ: Akşener PKK ile oturup müzakere süreci başlatacak
Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin hızla bir seçime doğru yaklaştığını, seçimin yapılması gereken tarihin ise Haziran 2023 olduğunu aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in katıldığı bir programda 'Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız.' açıklaması yaptığını anımsatan Özdağ, şunları kaydetti:

'Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?'

'Kandil'e gitmek istedi'

Özdağ, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'in kendisine, “Bir helikoptere atlayıp Kandil'e gitsem. Duran Kalkan ve Cemil Bayık ile konuşsam. Ne istiyorsunuz diye sorsam ne olur?” dediğini iddia etmişti.
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