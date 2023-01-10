TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı.Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.Duruşmayı, bazı CHP ve HDP milletvekilleriyle Dünya Tabipler Birliği temsilcisi de izledi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı davanamenin özetinin okunmasının ardından söz alan TTB Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti.Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim, bu talebi de reddetti.Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini söyleyerek, usule ilişkin itirazda bulundu.Avukat Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi.Reddi hakim talebi üzerine mahkeme, talebin incelenmesi için mütalaa evrakının bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti ve davayı 8 Şubat'a erteledi.TSK'YA ALÇAK İFTİRATTB Başkan Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle 'terör örgütü propagandası' yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.Şüphelinin olay yerine gitmeden nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapmak saikiyle servis edilen bir videoyu izlenmek suretiyle 'Toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış' şeklinde açıklama yaptığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:'Olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulmasının, bunun PKK ile doğrudan irtibatlı bir kanalı üzerinden, canlı bağlantı yapmak ve arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve 'katledildi şeklinde' haber yapılan bir canlı bağlantıda dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili bir beyanı ve soruşturma dosyası için kuvvetli bir suç unsuru teşkil ettiği anlaşılmıştır.'PKK ELEBAŞI FİNCANCI'YA DESTEK VERDİTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kanalına konuşmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDIFincancı'nın skandal sözleri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Fincancı bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.CHP'DEN DESTEK GELDİEvinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulunan Fincancı'ya ilk destek CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu söyleyip, 'Kabul edilemez.' diyerek sahip çıktı.TTB'ye gidip basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'TTB'nin her zaman yanındayız. Şebnem Korur Fincancı hocamız bizim için büyük bir değerdir. Mücadelesini ve duruşunu sahipleniyoruz. Sonuna kadar yanındayız.' diye konuştu.KILIÇDAROĞLU DA KABUL ETMİŞTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etmişti.PKK ELEBAŞI DA ÖVGÜLER DİZDİTüm bu gelişmeler yaşanırken terör örgütü PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirası sonrası Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi.TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!'Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor. ''Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor.'