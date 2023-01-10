  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,14 - 20,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

Terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçak iftiralarda bulunan TTB Başkan Şebnem Korur Fincancı, başlatılan soruşturma sonrasında tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı. Duruşmayı, TSK'ya iftira atan Fincancı'yı destekleyen bazı CHP ve HDP milletvekilleriyle Dünya Tabipler Birliği temsilcisi de izledi. .

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!
Ekleme: 10.01.2023 - 19:37 Güncelleme: 10.01.2023 - 20:03 / Editör: Ozge Selin
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Tabipleri Birliği yönetiminin düşürülmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ön inceleme duruşmasına, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Duruşmayı, bazı CHP ve HDP milletvekilleriyle Dünya Tabipler Birliği temsilcisi de izledi.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı davanamenin özetinin okunmasının ardından söz alan TTB Merkez Konseyi üyelerinin avukatları, başsavcılığın duruşmayı takip etmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda başsavcılığın duruşmalara katılmasını emredici bir hüküm bulunmaması nedeniyle avukatların istemini reddetti.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

Davanamede, TTB Merkezi Konseyi Başkanlığı ve Şebnem Korur Fincancı'nın hasım olarak gösterildiğini, fakat davanamenin düzenlendiği tarihte kimlerin Merkez Konseyi üyesi olduğuna dair bir tespitin yapılmadığını savunan avukatlar, görevine son verilmesi istenen kişilerin söz haklarının ihlalinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim, bu talebi de reddetti.

Fincancı'nın avukatı Oya Meriç ise TTB Merkez Konseyi Başkanının, kurul üyeleri içinden seçildiğini, bu nedenle müvekkilinin görevden alınmasına yönelik müstakil bir talebin ileri sürülemeyeceğini söyleyerek, usule ilişkin itirazda bulundu.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

Avukat Meriç'in itirazının da reddi ve duruşmada tahkikat aşamasına geçileceğinin belirtilmesi üzerine söz alan avukatlar, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdükleri hakimin reddini istedi.

Reddi hakim talebi üzerine mahkeme, talebin incelenmesi için mütalaa evrakının bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti ve davayı 8 Şubat'a erteledi.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

TSK'YA ALÇAK İFTİRA

TTB Başkan Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle 'terör örgütü propagandası' yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

Şüphelinin olay yerine gitmeden nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapmak saikiyle servis edilen bir videoyu izlenmek suretiyle 'Toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış' şeklinde açıklama yaptığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

'Olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulmasının, bunun PKK ile doğrudan irtibatlı bir kanalı üzerinden, canlı bağlantı yapmak ve arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve 'katledildi şeklinde' haber yapılan bir canlı bağlantıda dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili bir beyanı ve soruşturma dosyası için kuvvetli bir suç unsuru teşkil ettiği anlaşılmıştır.'

PKK ELEBAŞI FİNCANCI'YA DESTEK VERDİ

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kanalına konuşmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Fincancı'nın skandal sözleri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Fincancı bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

CHP'DEN DESTEK GELDİ

Evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulunan Fincancı'ya ilk destek CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu söyleyip, 'Kabul edilemez.' diyerek sahip çıktı.

TTB'ye gidip basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'TTB'nin her zaman yanındayız. Şebnem Korur Fincancı hocamız bizim için büyük bir değerdir. Mücadelesini ve duruşunu sahipleniyoruz. Sonuna kadar yanındayız.' diye konuştu.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

KILIÇDAROĞLU DA KABUL ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etmişti.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

PKK ELEBAŞI DA ÖVGÜLER DİZDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken terör örgütü PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirası sonrası Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi.

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!

'Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor. '

TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!

'Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor.'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu HDP'ye arka çıkıp TSK'yı tehdit etti: Komuta kademesi haddini bilsin!
'Demir Yumruk' soruşturmasında sekiz tahliye: Tutuklu sanık kalmadı
TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın Başkanlığını yaptığı TTB yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı!
HDP'li Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri
Rusya'da Putin'i sarsan ölüm: Kahraman ilan edilmişti
Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Benzerlerinin çok üzerinde
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'Yönetim' göndermesi: 6 kaptan bir gemiyi batırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
T24'ün 'MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çukurambar cinayeti raporu' iddiasına yalanlama
Bakan Kurum'dan TOKİ ödemeleri ile ilgili açıklama: Artış oranında yüzde 50 indirim yaptık
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek: Asla kabul etmiyoruz
Toplu ulaşım ücretleri İstanbul'da 3’e katlandı! İBB zam şampiyonu oldu
İsmail Saymaz'dan altılı masaya adaylık eleştirisi: Yedi Kocalı Hürmüz
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Bakan Bilgin açıkladı! Geçici işçiye kadro
Murat Kurum: Konut fırsatçılarına yönelik komisyon kuruyoruz
Bakan Koca'dan sahte ilaç çıkışı: Bir kutu dahi girişi olmadı
CHP'den AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna ret
Bakan Nebati’den fırsatçılara uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız
Memleket Partisi CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı yolladı: Ortakları izin verirse asarlar
Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Dünyanın en eski hastanesi: Çok az sayıda var bir tanesi de Türkiye'de

Dünyanın en eski hastanesi: Çok az sayıda var bir tanesi de Türkiye'de

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!