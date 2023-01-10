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Suudi Arabistan covid-19 döneminde hacılara getirilen sınırlamaları bu yıl uygulamayacak

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını döneminde hacılara getirilen yaş ve sayı sınırlamasının, bu yıl uygulanmayacağını duyurdu.

Ekleme: 10.01.2023 - 00:17 Güncelleme: 10.01.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan covid-19 döneminde hacılara getirilen sınırlamaları bu yıl uygulamayacak
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, 'Rahman'ın Misafirlerine Hizmette Kalite ve Rekabetçilik: Gelecek Vizyonu' başlığıyla Cidde'de düzenlenen 'Expo Hac 2023' fuarının açılışında konuştu.

Bu yıl hacılara herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeyeceğini ve sayının da salgın öncesindeki gibi olacağını kaydeden Rabia, kararı 'müjde' olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.

Bu nedenle 2019'da 2,5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.

Haremeyn-i Şerifeyn Danışmanı ve Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal himayesinde düzenlenen Expo Hac 2023 fuar ve konferansı, 12 Ocak'a kadar devam edecek.
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