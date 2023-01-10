O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!

O ilimizi yine heyecan sardı. Su ararken petrole rastladı. Olay Manisa Salihli'de yaşandı. Yağbasan Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Yılmaz'a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak dün yine aktif hale getirilen kuyunun 208'inci metresinde yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.Yılmaz, toplam derinliği 244 metre olan kuyunun 208'inci metresine geldiklerinde 10 yıl önceki manzaradan farksız bir durumla karşılaştıklarını söyledi.Sondaj kuyusunu üzüm bağını sulamak için yaklaşık 10 yıl önce açtıklarını belirten çiftçi Hilmi Yılmaz, 'Bu bölgede 30 dekarlık bir üzüm bağım var. 10 yıl önce artan su ihtiyacı nedeniyle bu bölgeye bir kuyu açtık. O tarihte bu kadar olmasa da yine siyah renkte bir sıvı ile karışık su bulduk. Bu kuyumuzu bir süre kullandıktan sonra üzüm bağında kirlenmeler başladığı için iptal ettik.Üzüm bağına yakın bir mesafede yer alan havuzdan su ihtiyacını karşılıyorduk. Ancak su zaman içerisinde yetersiz kalmaya başlayınca bu kuyuyu yeniden aktif hale getirmeye karar verdik. 244 metre uzunluğundaki kuyumuza yeniden pompa kuruldu ve 208 metrede yine aynı manzara ile karşılaştık' dedi. Üzüm bağına yakın bir mesafede yer alan havuzdan su ihtiyacını karşılıyorduk. Ancak su zaman içerisinde yetersiz kalmaya başlayınca bu kuyuyu yeniden aktif hale getirmeye karar verdik. 244 metre uzunluğundaki kuyumuza yeniden pompa kuruldu ve 208 metrede yine aynı manzara ile karşılaştık' dedi.Bu bölgeye yakın bir arazide Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından açılan TPAO YAĞBASAN-1 kuyusunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 27 Temmuz tarihinde resmi gazetede yayımlanan Petrol Hakkına Müteallik Kararı kapsamında, Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Yağbasan Mahallesi'nde yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda döner sondaj tekniği ile Yağbasan-1 tespit kuyusu açılması kararı alındı. AR/TPO/K/K20-d3 numaralı ruhsat alanı içerisinde yaklaşık 14 bin metrekarelik alanda, 50 milyon lira bedelli proje kapsamında, sadece petrol kaynağı tespiti yapılacağı, herhangi bir üretim yapılmayacağı, proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edileceği duyurulmuştu.