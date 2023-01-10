Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde oldukları tespit edilen A.G., C.A., H.Ö., geçmiş yıllarda Suriye'de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.D., sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi. 6 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarında 500 gram patlayıcı madde, fünye, dijital materyal, örgütsel kitaplar, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda kartuş, fişek ve ateşli silahlar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan A.G., C.A., ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 5 şahıs ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.