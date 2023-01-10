Kaz Dağları'ndaki örtü yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.Orman Genel Müdürlüğü; 60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 300 personelle örtü yangınının kontrol altına aldığını duyurdu.DHA'nın haberine göre ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.