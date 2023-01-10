Katı atıklardan bir yılda 18.000 MW elektrik elde edildi!

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinde günlük 400 ton evsel atıkları 600 bin metrekare alan üzerine kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bir araya getiriyor.Depolama tesisinde bir araya getirilen katı atıkların meydana getirdiği ve karbondioksitten 25 kat daha zararlı olan metan gazının doğaya salınmasının önüne geçmek adına 2020 yılında yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Biogaz Enerji Üretim Santralinde, 3. gaz jeneratörünün kurulumu da tamamlandı.Biogaz santralinin kurulu gücü 4.5 MW kapasitesine çıkarıldı.Lisans gücünün 9.36 MW olduğu biogaz santralinde günlük toplanan 400 ton katı atıktan yılda 18.000 MW enerji elde ediliyor.Vahşi depolamayı, görüntü kirliliğini ve çevreye yayılan kötü kokuyu önleyen tesiste, Mekanik Ayırma Ve Kompost Tesislerinin Projeleri devam ediyor.