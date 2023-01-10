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Kasım ayı işsizlik oranı yüzde 10,2 oldu

TÜİK, kasım ayı iş gücü istatistiklerini paylaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayına göre değişmeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ekleme: 10.01.2023 - 10:33 Güncelleme: 10.01.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Kasım ayı işsizlik oranı yüzde 10,2 olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı ekim ayında 10,2 olarak açıklanmıştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,6 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı işsizlik rakamlarının detayları:
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,1 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17,8 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,4 saat olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 20,8 oldu.
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