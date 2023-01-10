İstanbul'da PKK operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskın yapılan adreslerde dijital materyaller ve bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasına el konuldu.
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