HDP kapatma davasında son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklama yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada bugün Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklama yapacak.HDP yetkililerinin sözlü savunma yapmasının ve partinin Hazine yardımına geçici bloke konulmasına ilişkin savunmasını da vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek kapatma istemini karara bağlayacak. Kapatma kararı için 15 kişiden oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.