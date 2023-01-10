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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani'ye PKK uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani'ye PKK uyarısı!
Ekleme: 10.01.2023 - 21:29 Güncelleme: 10.01.2023 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani'ye PKK uyarısı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

PKK UYARISI
Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.
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