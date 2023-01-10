CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek isim aranıyor

Türkiye'de genel seçimler için geri sayım başladı.AK Parti ve MHP'nin adayı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken6'lı masada ise Cumhurbaşkanı adaylığında en kuvvetli isim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu...CHP'de de bu konuyla ilgili hareketlilik başladı.Kılıçdaroğlu, masadan aday olarak çıkması halinde genel başkanlık rozetini çıkaracak ve yerine bir vekil atayacak.CHP Lideri, seçimi kazanması halinde ise parti görevinden istifa edecek ve partide kurultay sürecini başlatacak.Adaylığı halinde koltuğundan ayrılacak olan Kılıçdaroğlu'nun yerine parti kulislerinde 3 ismin adı geçiyor.Bu isimlerden biri, CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı...Salıcı'ya partiden en büyük destek ise Anayasa'dan Türk ibaresini kaldırılıp 'Yurttaş' sözcüğünü eklenmesini isteyen 10 Aralık Hareketi'ni savunan ekipten...Salıcı'dan sonra ismi en çok anılan bir diğer partili ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu. Ancak Özel'in, parti kulislerinde Salıcı kadar desteği bulamadığı ifade ediliyor.Parti kulislerine göre adaylar arasında en kuvvetli isim CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu. Faik Öztrak'ı diğer adaylardan öne çıkaran seçenek ise masadaki ağabey formülü...Öztak'ı öne çıkaran bir diğer seçenek ise, son kurultayda delegelerden en fazla oy olan isim olması.