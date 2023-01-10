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Cezayir’de 17 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü!

Cezayir’in farklı kentlerinde dün gece 9’u aynı aileden olmak üzere 17 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ekleme: 10.01.2023 - 19:26 Güncelleme: 10.01.2023 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
Cezayir’de 17 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü!Cezayir Devlet Radyosu'nun haberine göre, Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı Basın Sorumlusu Nesim Bernavi, yaptığı açıklamada, Mesila kentine bağlı Busaadet beldesinde dün gece aynı aileden 9 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirtti.

8 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bernavi, söz konusu aile fertlerinin kurtarılamadığına vurgu yaparken, Setif ile Mustaganım kentlerinde de 8 kişinin karbonomonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini kaydetti.

100 KİŞİ KURTARILDI

Böylece ocak ayının ilk 10 gününde karbonmonoksit gazından ölen sayısının 20'ye ulaştığını ifade eden Bernavi, aynı süre zarfında zehirlenen 100 kişinin de yapılan müdahalelerle yaşama tutunduklarını aktardı.

Bernavi, geçen yıl karbomonoksit gazından hayatını kaybedenlerin sayısının 103 olduğunu sözlerine ekledi.

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