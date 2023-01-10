Başkan Erdoğan’dan elini öpen minik Zayn Sofuoğlu’na harçlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösteren Zayn, Erdoğan'ın elini öptü. Başkan Erdoğan da bu harekete karşılık Zayn'ın elini öperek harçlık verdi. Daha sonra Zayn, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.O ana ait fotoğraflar Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından, 'Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor)' notuyla paylaşıldı.