Bakan Bilgin açıkladı! Geçici işçiye kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için mesai harcadıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin geçici işçilerle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önumuzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu Işçi olarak çalışmaları sağlanacak" dedi.Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.