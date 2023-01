Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye yönelik organize bir saldırının ivme kazandığını söyleyen Bahçeli, 'Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Sis dağılsın diye bekledik söz sırası bizde.' ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:'Adım Adım 2023 strateji ile hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır.53 yılını geride bıraktığımız siyasşi mücadelemizin her etabı zorlıuklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır.Seçimler için vakit daraldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnosol kağıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır.Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz.Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz. Zillet İttifakı'nın vizyonsuzluğu ortadadır. Yine aday belirleyememişlerdir. Cumhurbaşkanı adayını tespit edemeyen, yeni bir istişare süreci başlatma kararı alan Zillet partileri bir nevi iflas bayrağını çekmişlerdir.Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir. MHP ne zaman iftira suikastına uğrasa, bir plan derhal devreye alınmaktadır.MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Olan biten ne varsa takip ediyoruz. Bunlar bayraksızdırTürklüğü anayasadan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizme teslim etmeleri kaçınılmazdır. Bu alçak teşebbüse sabır gösteremeyiz.Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine sesleri çıkmaz, bölücülere hiçbir laf etmezler. Zalimlerin yanında, yeminli Türkiye düşmanlarının yolundadırlar. Türkiye Zillet İttifakı'na bırakılmayacaktır. Cumhur İttifakı'nı Türkiye Yüzyılı'nı inanç ve irfanla inşa edecektir.Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.'Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Sis dağılsın diye bekledik söz sırası bizde.Tüm FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmeye çalışıldı. Bir iç hesaplaşma olduğu algısı yaratılmak istendi. Dikkat, temkin, uyanıklık şarttır.Kimse unutmasın, Kurt kışı atlatır, yediği ayazı unutmaz.Biz bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği doğdu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye...Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaorğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin. Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim.CHP demek; HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur. MHP'yi de bilen bilir, CHP'yi de bilen bilir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne öğreneceğimiz vardır. Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıladığını açıklamak durundadır.MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP'ye çamur atıp, 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp, MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz.'