Ağrı'da 138 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.Ağrı, Erzurum ve Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlükleri koordinesinde geri gönderme merkezlerinden minibüslere bindirilen düzensiz göçmenler, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.Burada jandarmanın oluşturduğu koridordan geçerek salona alınan düzeniz göçmenler, yapılan kontrol ve işlemlerin ardından uçakla ülkelerine gönderildi.