Adana'da polis denetimlerinde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 2-8 Ocak'ta çeşitli denetimler yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız 91 tabanca, 22 av tüfeği ve 14 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 785 mermi ve 279 kartuş bulundu.Ekipler ayrıca 3 otomobil, 21 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 360 şüpheli de yakalandı.