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Adana'da polis denetimlerinde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekleme: 10.01.2023 - 11:06 Güncelleme: 10.01.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Adana'da polis denetimlerinde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 2-8 Ocak'ta çeşitli denetimler yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız 91 tabanca, 22 av tüfeği ve 14 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 785 mermi ve 279 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 21 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 360 şüpheli de yakalandı.
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