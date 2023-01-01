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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!

Türkiye'nin kanını donduran vahşet Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşandı. Daha önce 2 eşini katleden 65 yaşındaki cani koca, 3 eşini de öldürdü. Detaylar dehşete düşürdü…

Ekleme: 1.01.2023 - 15:16 Güncelleme: 1.01.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!
Manisa'da bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan ekipler, adreste aramada yaptı. Çalışmalar sonucunda 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaşıldı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna yollandı. Kadının birlikte yaşadığı Necati A, gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE İKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Necati A'nın, 1984 yılında ilk eşi Emine A'yı bıçaklayarak, cezevinden tahliye olduktan sonra da 2003 yılında ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.
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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!

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