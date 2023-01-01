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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Ekleme: 1.01.2023 - 22:25 Güncelleme: 1.01.2023 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor
Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.
Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor?

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

0-1300 motor

Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı


Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı



1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc

Matrahı 285.800'ü aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı



Matrahı 285.800'ü aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc

Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı



Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc

Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı



Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira



1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 1860 Lira

2023 MTV: 3003 Lira



1801-2000 cc

2022 MTV: 2882 Lira

2023 MTV: 4654 Lira

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira



1301-1600 cc

2022 MTV: 270 Lira

2023 MTV: 436 Lira

MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI



100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL


100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL


100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL


100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL


251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL


251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL


251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

MİNİBÜS



1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı



7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı



16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir.

Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
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