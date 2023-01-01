Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Ödemeler başlıyor

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor?MTV ödemesi nasıl yapılır?MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?0-1300 motorMatrahı 114 bin 000 liraya kadar1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktıMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktıMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı1301-1600 motorMatrahı 114.000 liraya kadar1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı1301-1600 ccMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı1301-1600 ccMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı1601-1800 ccMatrahı 285.800'ü aşmayanlar1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktıMatrahı 285.800'ü aşanlar1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı1801-2000 ccMatrahı 285.800 lira1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktıMatrahı 285.800 lira ve üstü1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı2001 - 2500 ccMatrahı 356.900 lira1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktıMatrahı 356.900 lira ve üstü1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı2501 - 3000 ccMatrahı 714.300 lira1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktıMatrahı 714.300 lira ve üstü1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı4001 cc ve yukarısıMatrahı 1.357.700 lirayı aşmayan1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktıMatrahı 1.357.700 lirayı aşan1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı7-11 yaş0-1300 cc2022 MTV: 512 Lira2023 MTV: 826 Lira1301-1600 cc2022 MTV: 995 Lira2023 MTV: 1606 Lira7-11 yaş1601-1800 cc2022 MTV: 1860 Lira2023 MTV: 3003 Lira1801-2000 cc2022 MTV: 2882 Lira2023 MTV: 4654 Lira16 yaş ve yukarısı0-1300 cc2022 MTV: 136 Lira2023 MTV: 219 Lira1301-1600 cc2022 MTV: 270 Lira2023 MTV: 436 LiraMOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TLMİNİBÜS1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktıİLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir.Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.