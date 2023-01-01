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ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, en fazla şubeye sahip dört zincir market genel müdürüyle yaptığı fahiş fiyat toplantısının ardından ilk hamle ŞOK Marketlerinden geldi. ŞOK, Bakan Muş'un uyarılarının ardından bin üründe fiyat sabitleme kararı aldığını duyurdu.

ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
Ekleme: 1.01.2023 - 15:00 Güncelleme: 1.01.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelip asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bakan Muş'un, “Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasının ardından ilk hamle ŞOK marketlerden geldi.

ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karar kapsamında Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar değişmeyecek.

Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

'Müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine destek oluyoruz'
Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi: “Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.

Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar “Birlikten Berekete” yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
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