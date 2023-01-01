Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yayınladığı mesajda bundan sonraki süreçte de Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam edileceğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yayınladığı mesajında 2022 yılının aralık ayında çalışmalara yoğun mesai ayırdıklarını ve bu yoğunlukta çalışmalara devam edeceklerini aktardı.Bakan Nebati bir mesaj yayınlayarak 'Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz.' dedi.