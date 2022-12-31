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Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar...

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. 200 milyon liralık ikramiye 6530303 numaralı bilete isabet etti. Amorti kazanan numaralar ise 0 ve 6 oldu.

Ekleme: 31.12.2022 - 23:41 Güncelleme: 1.01.2023 - 00:07 / Editör: Ozge Selin
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar...Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanan sonuçlara göre 200 milyon liralık ikramiye sahiplerini buldu. Bu yıla özel olarak belirlenen kurala göre bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Bu yıl toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı.

200 Milyon, 20 Milyon, 2 Milyon, 1 Milyon, 500 Bin, 50 Bin, 20 Bin, 10 bin, 5 bin TL, 3 bin, 2 bin, 800 TL, 400 TL, 200 TL (Amorti), 200 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

Milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiyenin 6530303 numaralı bilete isabet etmesinin ardından gözler biletin satıldığı il ve ilçeye çevrildi.

Amorti isabet eden rakamlar
0 ve 6
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